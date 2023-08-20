Menu
The Winter King 2023, season 1

The Winter King
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"The Winter King" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Зимний король» пожилой монах Дерфель Кадарн рассказывает историю о том, как в юности он стал рыцарем и присягнул королю Артуру. События происходят в V веке на разрозненных землях бриттов. Поселения вокруг Камелота постоянно подвергаются набегам саксов. Эти враги не знают ни жалости, ни стыда, грабя, насилуя и убивая мирных жителей. Во главе королевства встает незаконнорожденный и совсем юный принц – Артур Пендрагон. Вытащив магический меч из камня, он доказывает всему миру свое предназначение – стать истинным правителем Британии и объединить народы в нерушимое государство.

The Winter King List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
20 August 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 August 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
10 September 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
17 September 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
24 September 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 October 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 October 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 October 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
29 October 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
5 November 2023
TV series release schedule
