В 1-м сезоне сериала «Зимний король» пожилой монах Дерфель Кадарн рассказывает историю о том, как в юности он стал рыцарем и присягнул королю Артуру. События происходят в V веке на разрозненных землях бриттов. Поселения вокруг Камелота постоянно подвергаются набегам саксов. Эти враги не знают ни жалости, ни стыда, грабя, насилуя и убивая мирных жителей. Во главе королевства встает незаконнорожденный и совсем юный принц – Артур Пендрагон. Вытащив магический меч из камня, он доказывает всему миру свое предназначение – стать истинным правителем Британии и объединить народы в нерушимое государство.