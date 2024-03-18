Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nasledstvo season 1 watch online

Nasledstvo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Nasledstvo Seasons Season 1

Nasledstvo 16+
Title Сезон 1
Season premiere 18 March 2024
Production year 2024
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
"Nasledstvo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Наследство» Виктор два десятка лет скрывался в Индии от правоохранительных органов. Но настал момент, когда глава семейства вернулся в Москву и воссоединился со своей семьей. Правда, супруга с тремя взрослыми детьми далеко не в восторге от этого визита. Впрочем, дети готовы оказать содействие отцу, который приехал, чтобы разобраться со своим криминальным прошлом. Его отпрыски планируют извлечь из приезда отца максимальную выгоду, поскольку сами находятся в затруднительном финансовом положении. В скором времени жизнь всех участников событий меняется до неузнаваемости.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.1 IMDb
Write review
"Nasledstvo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 March 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 March 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 March 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 March 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
19 March 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
19 March 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
19 March 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
20 March 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
20 March 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
20 March 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
21 March 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
21 March 2024
Серия 13
Season 1 Episode 13
21 March 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more