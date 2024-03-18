В 1-м сезоне сериала «Наследство» Виктор два десятка лет скрывался в Индии от правоохранительных органов. Но настал момент, когда глава семейства вернулся в Москву и воссоединился со своей семьей. Правда, супруга с тремя взрослыми детьми далеко не в восторге от этого визита. Впрочем, дети готовы оказать содействие отцу, который приехал, чтобы разобраться со своим криминальным прошлом. Его отпрыски планируют извлечь из приезда отца максимальную выгоду, поскольку сами находятся в затруднительном финансовом положении. В скором времени жизнь всех участников событий меняется до неузнаваемости.