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Наследство 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Наследство
Киноафиша Сериалы Наследство Сезоны Сезон 1

Nasledstvo 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наследство»

В 1-м сезоне сериала «Наследство» Виктор два десятка лет скрывался в Индии от правоохранительных органов. Но настал момент, когда глава семейства вернулся в Москву и воссоединился со своей семьей. Правда, супруга с тремя взрослыми детьми далеко не в восторге от этого визита. Впрочем, дети готовы оказать содействие отцу, который приехал, чтобы разобраться со своим криминальным прошлом. Его отпрыски планируют извлечь из приезда отца максимальную выгоду, поскольку сами находятся в затруднительном финансовом положении. В скором времени жизнь всех участников событий меняется до неузнаваемости.

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Список серий 1-го сезона сериала «Наследство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 марта 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 марта 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 марта 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 марта 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 марта 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 марта 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 марта 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
20 марта 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
20 марта 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
20 марта 2024
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
21 марта 2024
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
21 марта 2024
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
21 марта 2024
График выхода всех сериалов
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