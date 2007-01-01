Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Teni proshlogo 2007, season 1

Teni proshlogo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Teni proshlogo Seasons Season 1

Teni proshlogo 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 January 2007
Production year 2007
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Teni proshlogo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Тени прошлого» букинист в годах обращается к молодому офицеру ФСБ с деликатным делом. Ему заказали раритетное издание книги, которая находится в личной библиотеке маршала Нея, известного сподвижника Наполеона Бонапарта. Букинист не упоминает о том, что в книге зашифрована важная информация. С помощью нее можно найти место, где спрятано золото великого французского императора. Однако за казной Наполеона охотится не он один. В дальнейшем расследовании Артем оказывается вовлечен в поиски пропавшей тибетской реликвии, которая оказалась в Россию в составе нацистских архивов СС.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Teni proshlogo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 January 2007
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 January 2007
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 January 2007
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 January 2007
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 January 2007
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 January 2007
Серия 7
Season 1 Episode 7
1 January 2007
Серия 8
Season 1 Episode 8
1 January 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more