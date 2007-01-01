В 1-м сезоне сериала «Тени прошлого» букинист в годах обращается к молодому офицеру ФСБ с деликатным делом. Ему заказали раритетное издание книги, которая находится в личной библиотеке маршала Нея, известного сподвижника Наполеона Бонапарта. Букинист не упоминает о том, что в книге зашифрована важная информация. С помощью нее можно найти место, где спрятано золото великого французского императора. Однако за казной Наполеона охотится не он один. В дальнейшем расследовании Артем оказывается вовлечен в поиски пропавшей тибетской реликвии, которая оказалась в Россию в составе нацистских архивов СС.