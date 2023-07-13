В 1-м сезоне сериала «Выживание толстейших» Мэвис молода, талантлива и амбициозна. Она встречается с любимым парнем и уверенно идет к своей мечте – стать известным дизайнером одежды. Но все меняется, когда избранник изменяет ей с другой. Мэвис особенно уязвляет тот факт, что соперница оказывается стройной красоткой, в то время как сама героиня имеет лишний вес. Раньше она пыталась похудеть, чтобы больше нравиться мужчинам, но теперь она ставит крест на диетах и решает принять себя такой, какая она есть. В голове девушки зарождается идея: она посвятит новую коллекцию одежды женщинам размера «плюс», чтобы продвинуть идеалы бодипозитива.