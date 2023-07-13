Menu
Survival of the Thickest 2023, season 1

Survival of the Thickest 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 44 minutes
"Survival of the Thickest" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Выживание толстейших» Мэвис молода, талантлива и амбициозна. Она встречается с любимым парнем и уверенно идет к своей мечте – стать известным дизайнером одежды. Но все меняется, когда избранник изменяет ей с другой. Мэвис особенно уязвляет тот факт, что соперница оказывается стройной красоткой, в то время как сама героиня имеет лишний вес. Раньше она пыталась похудеть, чтобы больше нравиться мужчинам, но теперь она ставит крест на диетах и решает принять себя такой, какая она есть. В голове девушки зарождается идея: она посвятит новую коллекцию одежды женщинам размера «плюс», чтобы продвинуть идеалы бодипозитива.

Series rating

7.5 IMDb
Survival of the Thickest List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Keep Your Plants Watered, Bitch.
Season 1 Episode 1
13 July 2023
Be a Bad Boss Bitch, Bitch!
Season 1 Episode 2
13 July 2023
You Did What in Public, Bitch?
Season 1 Episode 3
13 July 2023
Are You Crying, Bitch?
Season 1 Episode 4
13 July 2023
It’s Any Given Sunday, Bitch!
Season 1 Episode 5
13 July 2023
Do the Right Thang, Bitch.
Season 1 Episode 6
13 July 2023
Let It Out, Bitch!
Season 1 Episode 7
13 July 2023
For a Bigger Purpose, Bitch.
Season 1 Episode 8
13 July 2023
