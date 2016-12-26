Menu
Revolting Rhymes 2016, season 1

Revolting Rhymes season 1 poster
Season premiere 26 December 2016
Production year 2016
Number of episodes 2
Runtime 60 minutes
"Revolting Rhymes" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Сказки Серого Волка» прекрасная Белоснежка спасается в лесу в обществе семи добродушных гномов после того, как коварная Мачеха решает сжить ее со свету. Тем временем маленькая девочка по имени Красная Шапочка отправляется с корзинкой пирожков к своей бабушке через лес. Мальчишка Джек выменивает на рынке волшебное бобовое зернышко, которое приводит его в замок Великана. А скромная падчерица Золушка решается поехать на бал, несмотря на запрет старших сестер. Думаете, что знаете завершение всех этих сказок? Тогда послушайте другую версию, рассказанную с точки зрения Серого Волка – очевидца всех этих событий…

7.7 IMDb
"Revolting Rhymes" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 December 2016
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 December 2016
TV series release schedule
