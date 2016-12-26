В 1-м сезоне сериала «Сказки Серого Волка» прекрасная Белоснежка спасается в лесу в обществе семи добродушных гномов после того, как коварная Мачеха решает сжить ее со свету. Тем временем маленькая девочка по имени Красная Шапочка отправляется с корзинкой пирожков к своей бабушке через лес. Мальчишка Джек выменивает на рынке волшебное бобовое зернышко, которое приводит его в замок Великана. А скромная падчерица Золушка решается поехать на бал, несмотря на запрет старших сестер. Думаете, что знаете завершение всех этих сказок? Тогда послушайте другую версию, рассказанную с точки зрения Серого Волка – очевидца всех этих событий…