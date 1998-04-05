В 1-м сезоне сериала «С Земли на Луну» представлена история развития лунной программы в Соединенных Штатах, которая включает в себя все стороны разворачивающихся событий: политические мотивы, технические и научные задачи миссий, а также то, как освещалась деятельность НАСА в американской и мировой прессе. Действие происходит в конце 60-х годов. Все люди, так или иначе вовлеченные в процесс запуска экипажа, несли ответственность за отдельный вверенный им участок работы. Участники программы вместе с тем справлялись с личными трудностями и сомнениями. Героями стали 30 из 32 астронавтов программы «Аполлон».