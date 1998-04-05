Menu
From the Earth to the Moon 1998, season 1

From the Earth to the Moon season 1 poster
Kinoafisha TV Shows From the Earth to the Moon Seasons Season 1

From the Earth to the Moon 18+
Title Сезон 1
Season premiere 5 April 1998
Production year 1998
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"From the Earth to the Moon" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «С Земли на Луну» представлена история развития лунной программы в Соединенных Штатах, которая включает в себя все стороны разворачивающихся событий: политические мотивы, технические и научные задачи миссий, а также то, как освещалась деятельность НАСА в американской и мировой прессе. Действие происходит в конце 60-х годов. Все люди, так или иначе вовлеченные в процесс запуска экипажа, несли ответственность за отдельный вверенный им участок работы. Участники программы вместе с тем справлялись с личными трудностями и сомнениями. Героями стали 30 из 32 астронавтов программы «Аполлон».

"From the Earth to the Moon" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Can We Do This?
Season 1 Episode 1
5 April 1998
Apollo 1
Season 1 Episode 2
5 April 1998
We Have Cleared the Tower
Season 1 Episode 3
12 April 1998
1968
Season 1 Episode 4
12 April 1998
Spider
Season 1 Episode 5
19 April 1998
Mare Tranquilitatis
Season 1 Episode 6
19 April 1998
That's All There Is
Season 1 Episode 7
26 April 1998
We Interrupt This Program
Season 1 Episode 8
26 April 1998
For Miles and Miles
Season 1 Episode 9
3 May 1998
Galileo Was Right
Season 1 Episode 10
3 May 1998
The Original Wives' Club
Season 1 Episode 11
10 May 1998
Le Voyage Dans La Lune
Season 1 Episode 12
10 May 1998
