Carol's Second Act 2019 - 2020, season 1

Season premiere 26 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 18
Runtime 9 hours 0 minute
"Carol's Second Act" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Второй шанс Кэрол» 50-летняя Кэрол всегда чувствовала себя не на своем месте. Воспитав двоих детей и посвятив всю себя супругу, а также нелюбимой работе, Кэрол однажды решает кардинальным образом изменить свою жизнь и воплотить заветную мечту. Несмотря на то, что много лет назад Кэрол так и не решилась построить карьеру в медицине, теперь у нее есть возможность наверстать упущенное. Отчаянная героиня разводится с мужем и устраивается в госпиталь, предварительно уволившись со службы, где работала много лет. Своим примером женщина доказывает, что никогда не поздно начать с чистого листа.

5.8 IMDb
"Carol's Second Act" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
26 September 2019
You Give Me Fever
Season 1 Episode 2
3 October 2019
The Zebra
Season 1 Episode 3
10 October 2019
Marathon Day
Season 1 Episode 4
17 October 2019
The Nightfloat
Season 1 Episode 5
24 October 2019
Game Changer
Season 1 Episode 6
7 November 2019
Dr. Mom
Season 1 Episode 7
14 November 2019
Sick and Retired
Season 1 Episode 8
21 November 2019
Therapy Dogs
Season 1 Episode 9
5 December 2019
Merry December 19th
Season 1 Episode 10
12 December 2019
Blocking
Season 1 Episode 11
9 January 2020
Peer Evaluations
Season 1 Episode 12
16 January 2020
Night Lemons
Season 1 Episode 13
30 January 2020
Secrets
Season 1 Episode 14
6 February 2020
Top of the List
Season 1 Episode 15
13 February 2020
Carol's Crush
Season 1 Episode 16
20 February 2020
Plus Ones
Season 1 Episode 17
5 March 2020
R.I.P. Dr. Herman
Season 1 Episode 18
12 March 2020
