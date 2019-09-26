В 1-м сезоне сериала «Второй шанс Кэрол» 50-летняя Кэрол всегда чувствовала себя не на своем месте. Воспитав двоих детей и посвятив всю себя супругу, а также нелюбимой работе, Кэрол однажды решает кардинальным образом изменить свою жизнь и воплотить заветную мечту. Несмотря на то, что много лет назад Кэрол так и не решилась построить карьеру в медицине, теперь у нее есть возможность наверстать упущенное. Отчаянная героиня разводится с мужем и устраивается в госпиталь, предварительно уволившись со службы, где работала много лет. Своим примером женщина доказывает, что никогда не поздно начать с чистого листа.