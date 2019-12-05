Во 2-м сезоне сериала «Расскажи мне сказку» действие разворачивается в Нэшвилле, расположенном в штате Теннесси. В основе лежат сказочные истории о Золушке, Спящей красавице, а также Красавице и чудовище. Писатель Такер Рид собирается взять в жены свою возлюбленную Мэдди Прутт, которая служит адвокатом в фирме. Однако в последнее время девушку начинают одолевать сомнения, они с Такером отдаляются друг от друга. Второй сюжет посвящен знаменитой певице, в автомобиле которой взрывается бомба. А в третьей истории рассказывается о Симон Гарлэнд, которая некоторое время назад похоронила отца. Из-за его новой жены они почти не общались.