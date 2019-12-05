Menu
Season premiere 5 December 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 40 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Расскажи мне сказку» действие разворачивается в Нэшвилле, расположенном в штате Теннесси. В основе лежат сказочные истории о Золушке, Спящей красавице, а также Красавице и чудовище. Писатель Такер Рид собирается взять в жены свою возлюбленную Мэдди Прутт, которая служит адвокатом в фирме. Однако в последнее время девушку начинают одолевать сомнения, они с Такером отдаляются друг от друга. Второй сюжет посвящен знаменитой певице, в автомобиле которой взрывается бомба. А в третьей истории рассказывается о Симон Гарлэнд, которая некоторое время назад похоронила отца. Из-за его новой жены они почти не общались.

The Curse
Season 2 Episode 1
5 December 2019
Writer's Block
Season 2 Episode 2
12 December 2019
Family Business
Season 2 Episode 3
19 December 2019
Number One Fan
Season 2 Episode 4
26 December 2019
New Pages
Season 2 Episode 5
2 January 2020
Lost and Found
Season 2 Episode 6
9 January 2020
Thorns and All
Season 2 Episode 7
16 January 2020
Sweet Dreams
Season 2 Episode 8
23 January 2020
Favorite Son
Season 2 Episode 9
30 January 2020
Ever After
Season 2 Episode 10
6 February 2020
