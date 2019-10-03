Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Catherine the Great season 1 watch online

Catherine the Great season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Catherine the Great Seasons Season 1

Catherine the Great 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Catherine the Great" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Екатерина Великая» в центре событий оказывается императрица, которая много лет успешно правит могущественной державой. Екатерина Вторая не только удержала занятый трон, сохранив авторитет среди подданных, но и пережила немало взлетов и падений. Она столкнулась с поражениями, лишилась слуг, познала горький вкус предательства со стороны приспешников, оказала сопротивление дворцовым интригам и устранила зарубежных недоброжелателей. В последние годы правления она вступила в отношения с графом Григорием Потемкиным. Слухи об их связи мгновенно облетели весь двор. Фаворит нередко злоупотреблял властью.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.2 IMDb
Write review
"Catherine the Great" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
3 October 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
3 October 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
3 October 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
3 October 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more