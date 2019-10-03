В 1-м сезоне сериала «Екатерина Великая» в центре событий оказывается императрица, которая много лет успешно правит могущественной державой. Екатерина Вторая не только удержала занятый трон, сохранив авторитет среди подданных, но и пережила немало взлетов и падений. Она столкнулась с поражениями, лишилась слуг, познала горький вкус предательства со стороны приспешников, оказала сопротивление дворцовым интригам и устранила зарубежных недоброжелателей. В последние годы правления она вступила в отношения с графом Григорием Потемкиным. Слухи об их связи мгновенно облетели весь двор. Фаворит нередко злоупотреблял властью.