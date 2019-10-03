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Постер к 1-му сезону сериала Екатерина Великая
Киноафиша Сериалы Екатерина Великая Сезоны Сезон 1

Catherine the Great 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Екатерина Великая»

В 1-м сезоне сериала «Екатерина Великая» в центре событий оказывается императрица, которая много лет успешно правит могущественной державой. Екатерина Вторая не только удержала занятый трон, сохранив авторитет среди подданных, но и пережила немало взлетов и падений. Она столкнулась с поражениями, лишилась слуг, познала горький вкус предательства со стороны приспешников, оказала сопротивление дворцовым интригам и устранила зарубежных недоброжелателей. В последние годы правления она вступила в отношения с графом Григорием Потемкиным. Слухи об их связи мгновенно облетели весь двор. Фаворит нередко злоупотреблял властью.

Список серий 1-го сезона сериала «Екатерина Великая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
3 октября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 октября 2019
График выхода всех сериалов
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