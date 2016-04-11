Menu
Bednye lyudi 2016, season 1

Bednye lyudi season 1 poster
Bednye lyudi 16+
Title Сезон 1
Season premiere 11 April 2016
Production year 2016
Number of episodes 17
Runtime 7 hours 5 minutes
"Bednye lyudi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бедные люди» в центре событий оказывается интеллигентный парень Вениамин. У него совсем нет денег, зато есть хорошее филологическое образование, литературный талант и большие амбиции. Покинув отчий дом, он снимает комнатушку в шумной петербургской коммунальной квартире с целым набором колоритных соседей. Здесь обитает и молодая суррогатная мать, сомневающаяся в своем решении отдать ребенка, и стриптизерша, выступающая «в русском народном стиле», и драгдилер с любимой комнатной собачкой. Но еще больше Веню удивляет его первый работодатель – Ольга Бузова, которая хочет, чтобы он написал за нее автобиографию.

7.6 IMDb
"Bednye lyudi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1 Episode 1
11 April 2016
Серия 02
Season 1 Episode 2
12 April 2016
Серия 03
Season 1 Episode 3
13 April 2016
Серия 04
Season 1 Episode 4
14 April 2016
Серия 05
Season 1 Episode 5
18 April 2016
Серия 06
Season 1 Episode 6
19 April 2016
Серия 07
Season 1 Episode 7
20 April 2016
Серия 08
Season 1 Episode 8
21 April 2016
Серия 09
Season 1 Episode 9
25 April 2016
Серия 10
Season 1 Episode 10
26 April 2016
Серия 11
Season 1 Episode 11
27 April 2016
Серия 12
Season 1 Episode 12
28 April 2016
Серия 13
Season 1 Episode 13
4 May 2016
Серия 14
Season 1 Episode 14
5 May 2016
Серия 15
Season 1 Episode 15
10 May 2016
Серия 16
Season 1 Episode 16
11 May 2016
Серия 17
Season 1 Episode 17
12 May 2016
