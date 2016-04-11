В 1-м сезоне сериала «Бедные люди» в центре событий оказывается интеллигентный парень Вениамин. У него совсем нет денег, зато есть хорошее филологическое образование, литературный талант и большие амбиции. Покинув отчий дом, он снимает комнатушку в шумной петербургской коммунальной квартире с целым набором колоритных соседей. Здесь обитает и молодая суррогатная мать, сомневающаяся в своем решении отдать ребенка, и стриптизерша, выступающая «в русском народном стиле», и драгдилер с любимой комнатной собачкой. Но еще больше Веню удивляет его первый работодатель – Ольга Бузова, которая хочет, чтобы он написал за нее автобиографию.