Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

When They See Us 2019, season 1

When They See Us season 1 poster
Kinoafisha TV Shows When They See Us Seasons Season 1

When They See Us 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 May 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 44 minutes
"When They See Us" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Когда нас видят» вернет зрителей в Гарлем 1989 года и расскажет о судебном процессе, который прошел в те времена. На нем были признаны виновными в жестоком изнасиловании пять парней, и каждый из них отправился в тюрьму. Прошло много лет, прежде чем выяснилось, что следствие ошиблось, а обвинения были выдвинуты несправедливо. Герои выросли, провели часть жизни за решеткой и теперь хотят рассказать о своем опыте. Проект основан на реальной истории, в него включены эпизоды, где актеры попытаются с документальной точностью передать то, что происходило на самом деле.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.8 IMDb
Write review
"When They See Us" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Part One
Season 1 Episode 1
31 May 2019
Part Two
Season 1 Episode 2
31 May 2019
Part Three
Season 1 Episode 3
31 May 2019
Part Four
Season 1 Episode 4
31 May 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more