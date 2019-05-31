В 1-м сезоне шоу «Когда нас видят» вернет зрителей в Гарлем 1989 года и расскажет о судебном процессе, который прошел в те времена. На нем были признаны виновными в жестоком изнасиловании пять парней, и каждый из них отправился в тюрьму. Прошло много лет, прежде чем выяснилось, что следствие ошиблось, а обвинения были выдвинуты несправедливо. Герои выросли, провели часть жизни за решеткой и теперь хотят рассказать о своем опыте. Проект основан на реальной истории, в него включены эпизоды, где актеры попытаются с документальной точностью передать то, что происходило на самом деле.