The Bondsman 2025, season 1

The Bondsman
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 April 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"The Bondsman" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Охотник за головами» главным действующим лицом является Хаб Холлоран, охотник за головами, который долгое время скрывался и жил один в захолустье. Однако неожиданно ему предоставилась возможность вернуться в мир живых, чтобы вновь заняться своей музыкальной карьерой, обрести возлюбленную и жить нормальной жизнью. Но прошлое настигает Холлорана. Его предыдущая работа дала о себе знать и вернулась в самых зловещих тонах. Главному герою предстоит столкнуться со множеством препятствий на своем пути и преодолеть немало испытаний, чтобы стать счастливым.

7 IMDb
Season 1
Pot O’Gold
Season 1 Episode 1
3 April 2025
Valacor
Season 1 Episode 2
3 April 2025
Marphos
Season 1 Episode 3
3 April 2025
Erdos
Season 1 Episode 4
3 April 2025
Slypharis
Season 1 Episode 5
3 April 2025
Revelations
Season 1 Episode 6
3 April 2025
Pyralis
Season 1 Episode 7
3 April 2025
Lilith
Season 1 Episode 8
3 April 2025
