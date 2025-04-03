В 1 сезоне сериала «Охотник за головами» главным действующим лицом является Хаб Холлоран, охотник за головами, который долгое время скрывался и жил один в захолустье. Однако неожиданно ему предоставилась возможность вернуться в мир живых, чтобы вновь заняться своей музыкальной карьерой, обрести возлюбленную и жить нормальной жизнью. Но прошлое настигает Холлорана. Его предыдущая работа дала о себе знать и вернулась в самых зловещих тонах. Главному герою предстоит столкнуться со множеством препятствий на своем пути и преодолеть немало испытаний, чтобы стать счастливым.