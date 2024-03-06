В 1-м сезоне сериала «Морозко» в центре событий оказывается Маргарита – 33-летняя одинокая женщина. Она живет в столице, работает на телевидении и привлекает к себе мужские взгляды яркой внешностью. Казалось бы, вполне счастливая судьба. Но все это – лишь внешний фасад, за которым скрывается грустная история. Квартира Риты – съемная, работа – ненавистная, а единственным собеседником героини одинокими вечерами является чучело хорька, стоящее на полке. Ни близких друзей, ни родных, ни тем более любимого мужчины у нее нет. Однажды Рита узнает, что она серьезно больна. Это известие заставляет ее резко переосмыслить и начать менять свою жизнь.