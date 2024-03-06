Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Morozko season 1 watch online

Morozko season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Morozko Seasons Season 1

Morozko 18+
Title Сезон 1
Season premiere 6 March 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 12 minutes
"Morozko" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Морозко» в центре событий оказывается Маргарита – 33-летняя одинокая женщина. Она живет в столице, работает на телевидении и привлекает к себе мужские взгляды яркой внешностью. Казалось бы, вполне счастливая судьба. Но все это – лишь внешний фасад, за которым скрывается грустная история. Квартира Риты – съемная, работа – ненавистная, а единственным собеседником героини одинокими вечерами является чучело хорька, стоящее на полке. Ни близких друзей, ни родных, ни тем более любимого мужчины у нее нет. Однажды Рита узнает, что она серьезно больна. Это известие заставляет ее резко переосмыслить и начать менять свою жизнь.

Series rating

0.0
Rate 4 votes
6.2 IMDb
Write review
"Morozko" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 March 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 March 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 March 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 March 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
27 March 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
3 April 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
10 April 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
17 April 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more