Moj 2009, season 1

Moj 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 February 2009
Production year 2009
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Moj" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мой» молодой актер по имени Михаил оказывается на перепутье между двух любимых женщин. Он хочет жениться на скромной провинциальной девушке Свете, в которую влюбился с первого взгляда. Но его мать Галина видит будущее сына иначе: она хочет оставить его при себе, женив на «хорошей девочке» Оле – также успешной актрисе. Чтобы разлучить парня со Светой, она подстраивает несчастный случай. Не выдержав того, что возлюбленная находится в реанимации по вине его собственной матери, Миша пытается совершить самоубийство. Он выживает, однако лишается голоса. Теперь о карьере актера можно забыть.

"Moj" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 February 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 February 2009
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 February 2009
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 February 2009
TV series release schedule
