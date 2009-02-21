В 1-м сезоне сериала «Мой» молодой актер по имени Михаил оказывается на перепутье между двух любимых женщин. Он хочет жениться на скромной провинциальной девушке Свете, в которую влюбился с первого взгляда. Но его мать Галина видит будущее сына иначе: она хочет оставить его при себе, женив на «хорошей девочке» Оле – также успешной актрисе. Чтобы разлучить парня со Светой, она подстраивает несчастный случай. Не выдержав того, что возлюбленная находится в реанимации по вине его собственной матери, Миша пытается совершить самоубийство. Он выживает, однако лишается голоса. Теперь о карьере актера можно забыть.