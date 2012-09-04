В 1-м сезоне сериала «Без следа» события разворачиваются в городском отделе следственного комитета, где под руководством опытного сыщика Нефедова работают его правая рука Маша, чрезмерно романтичная дама Светлана, слишком серьезный и ответственный Денис и юный избалованный практикант Филипп из семьи эфэсбэшника. На вверенной им территории вдруг начинают исчезать люди. Сперва кто-то похищает успешную бизнесвумен, но не требует за нее выкупа. Потом пропадают бросивший школу подросток, манекенщица-неудачница и мальчик, отправившийся с папой посмотреть футбол. Нефедов подозревает, что столь разные жертвы все же имеют нечто общее.