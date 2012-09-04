Menu
Bez sleda 2012, season 1

Bez sleda season 1 poster
Bez sleda 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 September 2012
Production year 2012
Number of episodes 23
Runtime 15 hours 20 minutes
"Bez sleda" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Без следа» события разворачиваются в городском отделе следственного комитета, где под руководством опытного сыщика Нефедова работают его правая рука Маша, чрезмерно романтичная дама Светлана, слишком серьезный и ответственный Денис и юный избалованный практикант Филипп из семьи эфэсбэшника. На вверенной им территории вдруг начинают исчезать люди. Сперва кто-то похищает успешную бизнесвумен, но не требует за нее выкупа. Потом пропадают бросивший школу подросток, манекенщица-неудачница и мальчик, отправившийся с папой посмотреть футбол. Нефедов подозревает, что столь разные жертвы все же имеют нечто общее.

6.9 IMDb
"Bez sleda" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 September 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 September 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 September 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 September 2012
Серия 5
Season 1 Episode 5
6 September 2012
Серия 6
Season 1 Episode 6
6 September 2012
Серия 7
Season 1 Episode 7
10 September 2012
Серия 8
Season 1 Episode 8
10 September 2012
Серия 9
Season 1 Episode 9
11 September 2012
Серия 10
Season 1 Episode 10
11 September 2012
Серия 11
Season 1 Episode 11
12 September 2012
Серия 12
Season 1 Episode 12
12 September 2012
Серия 13
Season 1 Episode 13
13 September 2012
Серия 14
Season 1 Episode 14
13 September 2012
Серия 15
Season 1 Episode 15
14 September 2012
Серия 16
Season 1 Episode 16
14 September 2012
Серия 17
Season 1 Episode 17
17 September 2012
Серия 18
Season 1 Episode 18
17 September 2012
Серия 19
Season 1 Episode 19
18 September 2012
Серия 20
Season 1 Episode 20
18 September 2012
Серия 21
Season 1 Episode 21
19 September 2012
Серия 22
Season 1 Episode 22
19 September 2012
Серия 23
Season 1 Episode 23
19 September 2012
