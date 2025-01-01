Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nochnoj 2025, season 1

No poster for this film
Kinoafisha TV Shows Nochnoj Seasons Season 1

Nochnoj
Title Сезон 1
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Nochnoj" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ночной» опытный оперативник полиции майор Жерехов живет с женой и маленькой дочкой в городе Муром. Супруга мечтает перебраться в столицу, но герой не хочет покидать малую родину. В семье начинается разлад. Тем временем на работе у мужчины завязываются тайные отношения с молодой следовательницей Иволгиной. Вот только девушка с головой погружена в расследование, которого официально даже не существует. Она уверена, что пять исчезновений женщин в разных районах области связаны между собой. Но ни улик, ни найденных тел нет, поэтому дело о маньяке не завести. Жерехов не верит домыслам коллеги, пока сам не сталкивается с потерей.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
Nochnoj List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
Серия 9
Season 1 Episode 9
TBA
Серия 10
Season 1 Episode 10
TBA
Серия 11
Season 1 Episode 11
TBA
Серия 12
Season 1 Episode 12
TBA
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more