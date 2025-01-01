В 1-м сезоне сериала «Ночной» опытный оперативник полиции майор Жерехов живет с женой и маленькой дочкой в городе Муром. Супруга мечтает перебраться в столицу, но герой не хочет покидать малую родину. В семье начинается разлад. Тем временем на работе у мужчины завязываются тайные отношения с молодой следовательницей Иволгиной. Вот только девушка с головой погружена в расследование, которого официально даже не существует. Она уверена, что пять исчезновений женщин в разных районах области связаны между собой. Но ни улик, ни найденных тел нет, поэтому дело о маньяке не завести. Жерехов не верит домыслам коллеги, пока сам не сталкивается с потерей.