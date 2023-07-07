Menu
Russian
Komanda (2023), season 1

Komanda season 1 poster
Komanda 12+
Title Сезон 1
Season premiere 11 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 24
Runtime 16 hours 48 minutes
"Komanda" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Команда» ведущей выступает известная спортсменка Татьяна Навка. В выпусках примут участие музыкант Григорий Лепс, постановщик Константин Богомолов, футболист Андрей Аршавин, хоккеист Александр Овечкин, музыкант Антон Беляев, публицист Александр Цыпкин, танцовщик и хореограф Ильдар Гайнутдинов, телепродюсер Юрий Аксюта, дизайнер Артемий Лебедев, балерун Сергей Филин, бизнесвумен Ольга Ускова. Они добились успеха в самых разных областях деятельности — в искусстве, литературе, науке, бизнесе, спорте, политике. В шоу также расскажут о командах, которые оказывали поддержку героям на разных этапах становления.

"Komanda" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Выпуск 21
Season 1 Episode 0
11 November 2023
Андрей Аршавин
Season 1 Episode 1
7 July 2023
Григорий Лепс
Season 1 Episode 2
7 July 2023
Александр Цыпкин
Season 1 Episode 3
13 July 2023
Артемий Лебедев
Season 1 Episode 4
20 July 2023
Константин Богомолов
Season 1 Episode 5
27 July 2023
Алена Ахмадуллина
Season 1 Episode 6
3 August 2023
Сергей Филин
Season 1 Episode 7
10 August 2023
Ольга Ускова
Season 1 Episode 8
17 August 2023
Антон Беляев
Season 1 Episode 9
24 August 2023
Александр Овечкин
Season 1 Episode 10
31 August 2023
Ильдар Гайнутдинов
Season 1 Episode 11
7 September 2023
Юрий Аксюта
Season 1 Episode 12
7 September 2023
Юлиана Слащева
Season 1 Episode 13
14 September 2023
Лариса Долина
Season 1 Episode 14
21 September 2023
Александр Лазарев
Season 1 Episode 15
28 September 2023
Светлана Бондарчук
Season 1 Episode 16
5 October 2023
Катерина Шпица
Season 1 Episode 17
12 October 2023
Александра Ребенок
Season 1 Episode 18
19 October 2023
Дарья Мороз
Season 1 Episode 19
26 October 2023
SHAMAN
Season 1 Episode 20
2 November 2023
Иван Ященко
Season 1 Episode 22
11 November 2023
Валерия Гай Германика
Season 1 Episode 23
18 November 2023
Учитель года
Season 1 Episode 24
18 November 2023
