В 1-м сезоне шоу «Команда» ведущей выступает известная спортсменка Татьяна Навка. В выпусках примут участие музыкант Григорий Лепс, постановщик Константин Богомолов, футболист Андрей Аршавин, хоккеист Александр Овечкин, музыкант Антон Беляев, публицист Александр Цыпкин, танцовщик и хореограф Ильдар Гайнутдинов, телепродюсер Юрий Аксюта, дизайнер Артемий Лебедев, балерун Сергей Филин, бизнесвумен Ольга Ускова. Они добились успеха в самых разных областях деятельности — в искусстве, литературе, науке, бизнесе, спорте, политике. В шоу также расскажут о командах, которые оказывали поддержку героям на разных этапах становления.