В 1-м сезоне сериала «После многих бед» Регину и Милу сложно принять даже за дальних родственниц, хотя на самом деле они родные мать и дочь. Старшая женщина – настоящая секс-бомба, уверенная в себе бизнесвумен, блистающая на обложках модных журналов. Она успешно зарабатывает на жизнь дизайном одежды. А вот ее дочка – полная мамина противоположность. Мила никогда не появляется на публике, не любит наряжаться, работает медсестрой и мечтает о простом семейном счастье. Однажды в ее жизни появляется мужчина мечты – заботливый красавец Виктор. Но тот хочет стать моделью у Регины. Не достигнув своей цели с дочерью, он соблазняет мать.