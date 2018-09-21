Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Uskolzayushchaya zhizn season 1 watch online

Uskolzayushchaya zhizn season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Uskolzayushchaya zhizn Seasons Season 1

Uskolzayushchaya zhizn 16+
Title Сезон 1
Season premiere 21 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 30 minutes
"Uskolzayushchaya zhizn" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ускользающая жизнь» успешный кардиохирург Альбина Виленская работает в частной клинике, пользуется любовью пациентов и уважением коллег и неплохо зарабатывает. Отец-адвокат души в ней не чает. Кроме того, она готовится к свадьбе с любимым мужчиной Игорем. Но однажды Альбина открывает глаза на медицинской койке и узнает, что пыталась покончить с собой. Кроме того, вся ее привычная жизнь разбита вдребезги. Отец погиб, причем сперва он почему-то лишил ее всего наследства. А Игорь и вовсе бесследно пропал. Но женщина не помнит ничего из этих событий. Она решает восстановить в памяти шаги, приведшие ее в реанимацию.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.5 IMDb
Write review
"Uskolzayushchaya zhizn" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 September 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 September 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more