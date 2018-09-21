В 1-м сезоне сериала «Ускользающая жизнь» успешный кардиохирург Альбина Виленская работает в частной клинике, пользуется любовью пациентов и уважением коллег и неплохо зарабатывает. Отец-адвокат души в ней не чает. Кроме того, она готовится к свадьбе с любимым мужчиной Игорем. Но однажды Альбина открывает глаза на медицинской койке и узнает, что пыталась покончить с собой. Кроме того, вся ее привычная жизнь разбита вдребезги. Отец погиб, причем сперва он почему-то лишил ее всего наследства. А Игорь и вовсе бесследно пропал. Но женщина не помнит ничего из этих событий. Она решает восстановить в памяти шаги, приведшие ее в реанимацию.