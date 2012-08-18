Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ispytanie vernostyu 2012, season 1

Ispytanie vernostyu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ispytanie vernostyu Seasons Season 1

Испытание верностью 16+
Title Сезон 1
Season premiere 18 August 2012
Production year 2012
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Ispytanie vernostyu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Испытание верностью» в центре событий оказывается образцовая домохозяйка, любящая жена и заботливая мать Алевтина. Уже двадцать лет она живет душа в душу с мужем Севой и растит совсем взрослого сына Сашу. Ее заботы просты и понятны: накормить «любимых мальчиков», дать лекарство старушке-матери и найти для сына «достойную» невесту. Вот только у ее домочадцев оказываются другие планы. Устав от забросившей себя «серой мыши», муж уходит к яркой и самовлюбленной женщине по имени Ксения. А сын самостоятельно разбирается со своей личной жизнью и переезжает из дома. Кажется, Аля должна переосмыслить свою судьбу.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Ispytanie vernostyu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 August 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 August 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 August 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 August 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more