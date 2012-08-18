В 1-м сезоне сериала «Испытание верностью» в центре событий оказывается образцовая домохозяйка, любящая жена и заботливая мать Алевтина. Уже двадцать лет она живет душа в душу с мужем Севой и растит совсем взрослого сына Сашу. Ее заботы просты и понятны: накормить «любимых мальчиков», дать лекарство старушке-матери и найти для сына «достойную» невесту. Вот только у ее домочадцев оказываются другие планы. Устав от забросившей себя «серой мыши», муж уходит к яркой и самовлюбленной женщине по имени Ксения. А сын самостоятельно разбирается со своей личной жизнью и переезжает из дома. Кажется, Аля должна переосмыслить свою судьбу.