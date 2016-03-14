В 1-м сезоне сериала «Напарницы» молодая и привлекательная женщина Лариса Войтович выбирает непростой для девушки карьерный путь – она становится оперативником полиции. Все идет хорошо: работа радует, подруга и коллега Юля Соколова поддерживает во всем, а любимый мужчина Егор делает предложение руки и сердца. Но накануне свадьбы Лариса узнает, что Егор изменяет ей с Юлей. Пара распадается, и место невесты занимает уже бывшая подруга. Однако через годы кто-то жестоко убивает Егора. Несмотря на прошлые противоречия, Юля приходит в кабинет к Ларисе и умоляет ее забыть все обиды и вместе расследовать это дело.