Naparnicy 2016, season 1

Naparnicy 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 March 2016
Production year 2016
Number of episodes 20
Runtime 15 hours 0 minute
"Naparnicy" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Напарницы» молодая и привлекательная женщина Лариса Войтович выбирает непростой для девушки карьерный путь – она становится оперативником полиции. Все идет хорошо: работа радует, подруга и коллега Юля Соколова поддерживает во всем, а любимый мужчина Егор делает предложение руки и сердца. Но накануне свадьбы Лариса узнает, что Егор изменяет ей с Юлей. Пара распадается, и место невесты занимает уже бывшая подруга. Однако через годы кто-то жестоко убивает Егора. Несмотря на прошлые противоречия, Юля приходит в кабинет к Ларисе и умоляет ее забыть все обиды и вместе расследовать это дело.

"Naparnicy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1 Episode 1
14 March 2016
Серия 02
Season 1 Episode 2
14 March 2016
Серия 03
Season 1 Episode 3
15 March 2016
Серия 04
Season 1 Episode 4
15 March 2016
Серия 05
Season 1 Episode 5
16 March 2016
Серия 06
Season 1 Episode 6
16 March 2016
Серия 07
Season 1 Episode 7
17 March 2016
Серия 08
Season 1 Episode 8
17 March 2016
Серия 09
Season 1 Episode 9
21 March 2016
Серия 10
Season 1 Episode 10
21 March 2016
Серия 11
Season 1 Episode 11
22 March 2016
Серия 12
Season 1 Episode 12
22 March 2016
Серия 13
Season 1 Episode 13
23 March 2016
Серия 14
Season 1 Episode 14
23 March 2016
Серия 15
Season 1 Episode 15
24 March 2016
Серия 16
Season 1 Episode 16
24 March 2016
Серия 17
Season 1 Episode 17
28 March 2016
Серия 18
Season 1 Episode 18
28 March 2016
Серия 19
Season 1 Episode 19
29 March 2016
Серия 20
Season 1 Episode 20
29 March 2016
TV series release schedule
