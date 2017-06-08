Menu
Model schastlivoj zhizni season 1 watch online

Model schastlivoj zhizni season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Model schastlivoj zhizni Seasons Season 1

Model schastlivoj zhizni 16+
Title Сезон 1
Season premiere 8 June 2017
Production year 2017
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 40 minutes
"Model schastlivoj zhizni" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Модель счастливой жизни» Ира Горохова работает в большой организации и чувствует, что ее жизнь удалась. В свои 32 года она добилась больших высот, зарекомендовала себя как талантливый специалист. Но все меняется после случайной встречи с бывшим возлюбленным. Когда-то Ира собиралась за него замуж, но в последний момент их отношения распались, и она уехала в Москву. Минута общения с ним меняет ее представление о счастье. Ира понимает, что жизнь женщины невозможна без любви. Выяснив, что он похоронил жену несколько лет назад, она бросает работу и возвращается в родной городок, чтобы вернуть расположение любимого мужчины.

"Model schastlivoj zhizni" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 June 2017
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 June 2017
