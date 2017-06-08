В 1-м сезоне сериала «Модель счастливой жизни» Ира Горохова работает в большой организации и чувствует, что ее жизнь удалась. В свои 32 года она добилась больших высот, зарекомендовала себя как талантливый специалист. Но все меняется после случайной встречи с бывшим возлюбленным. Когда-то Ира собиралась за него замуж, но в последний момент их отношения распались, и она уехала в Москву. Минута общения с ним меняет ее представление о счастье. Ира понимает, что жизнь женщины невозможна без любви. Выяснив, что он похоронил жену несколько лет назад, она бросает работу и возвращается в родной городок, чтобы вернуть расположение любимого мужчины.