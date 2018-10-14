В 1-м сезоне сериала «Пайн Гэп» лидер программы Гас сталкивается с ожесточенной критикой после неожиданного обстрела самолета. В это время представители далекой засекреченной базы Пайн-Гэп пытаются отыскать свой путь в жизни. Количество вопросов, связанных с терактом, увеличивается день ото дня. Гас волей-неволей имеет дело с новой реальностью. Итан и Кэт должны рассекретить двойного шпиона. Для этого они используют старые шпионские способы. Затем Ясмине и Гасу организовывают проверку, и атмосфера между ними накаляется. В это время Кэт и Руди должны выяснить правду на вечеринке смены А.