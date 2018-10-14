Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Pine Gap 2018, season 1

Pine Gap season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Pine Gap Seasons Season 1

Pine Gap
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 30 minutes
"Pine Gap" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Пайн Гэп» лидер программы Гас сталкивается с ожесточенной критикой после неожиданного обстрела самолета. В это время представители далекой засекреченной базы Пайн-Гэп пытаются отыскать свой путь в жизни. Количество вопросов, связанных с терактом, увеличивается день ото дня. Гас волей-неволей имеет дело с новой реальностью. Итан и Кэт должны рассекретить двойного шпиона. Для этого они используют старые шпионские способы. Затем Ясмине и Гасу организовывают проверку, и атмосфера между ними накаляется. В это время Кэт и Руди должны выяснить правду на вечеринке смены А.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.2 IMDb
Write review
"Pine Gap" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 October 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 October 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
21 October 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 October 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
4 November 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
11 November 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more