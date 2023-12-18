В 1-м сезоне сериала «Букины» действие происходит в Екатеринбурге. В суровом уральском городе живет семейка Букиных, которая многим может показаться весьма своеобразной. Однако если приглядеться к ним повнимательнее, станет понятно, что странности, характерные для каждого из героев, на самом деле являются довольно яркими проявлениями типично русского менталитета. Продавец обуви Гена, его супруга Даша, их дочь Света и сын Роман в меру эгоистичны, сварливы, заносчивы и порой совершенно бессердечны к своим родственникам. Но несмотря на все это, на самом деле они любят друг друга и остаются крепкой семьей.