Bukiny season 1 watch online

Bukiny season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bukiny Seasons Season 1

Bukiny 16+
Title Сезон 1
Season premiere 18 December 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 0 minute
"Bukiny" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Букины» действие происходит в Екатеринбурге. В суровом уральском городе живет семейка Букиных, которая многим может показаться весьма своеобразной. Однако если приглядеться к ним повнимательнее, станет понятно, что странности, характерные для каждого из героев, на самом деле являются довольно яркими проявлениями типично русского менталитета. Продавец обуви Гена, его супруга Даша, их дочь Света и сын Роман в меру эгоистичны, сварливы, заносчивы и порой совершенно бессердечны к своим родственникам. Но несмотря на все это, на самом деле они любят друг друга и остаются крепкой семьей.

Series rating

7.4
Rate 33 votes
6.2 IMDb
Write review
"Bukiny" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 December 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 December 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 December 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 December 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
20 December 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
21 December 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
25 December 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
26 December 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
27 December 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
28 December 2023
TV series release schedule
