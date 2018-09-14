Menu
Norm Macdonald Has a Show (2018), season 1

Norm Macdonald Has a Show season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Norm Macdonald Has a Show Seasons Season 1

Norm Macdonald Has a Show 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Norm Macdonald Has a Show" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Шоу Норма Макдональда» известный американский комик позовет в гости знаменитых людей. В их числе голливудский режиссер М. Найт Шьямалан, кантри-исполнитель Билли Джо Шейвер, легендарная актриса Джейн Фонда, ведущий ток-шоу Дэвид Леттерман. Приглашенные участники будут общаться с Макдональдом, однако не в форме шаблонного интервью, а более неформально. В разговорах они затронут не совсем стандартные темы и обсудят вопросы, которые сложно представить в других диалогах. Шоу наполнено искрометным и саркастичным юмором и отличается своим необычным подходом к гостям.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
8.5 IMDb
Write review
"Norm Macdonald Has a Show" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
David Spade
Season 1 Episode 1
14 September 2018
Drew Barrymore
Season 1 Episode 2
14 September 2018
Judge Judy
Season 1 Episode 3
14 September 2018
David Letterman
Season 1 Episode 4
14 September 2018
Jane Fonda
Season 1 Episode 5
14 September 2018
Chevy Chase
Season 1 Episode 6
14 September 2018
M. Night Shyamalan
Season 1 Episode 7
14 September 2018
Michael Keaton
Season 1 Episode 8
14 September 2018
Billy Joe Shaver
Season 1 Episode 9
14 September 2018
Lorne Michaels
Season 1 Episode 10
14 September 2018
