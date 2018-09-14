В 1-м сезоне шоу «Шоу Норма Макдональда» известный американский комик позовет в гости знаменитых людей. В их числе голливудский режиссер М. Найт Шьямалан, кантри-исполнитель Билли Джо Шейвер, легендарная актриса Джейн Фонда, ведущий ток-шоу Дэвид Леттерман. Приглашенные участники будут общаться с Макдональдом, однако не в форме шаблонного интервью, а более неформально. В разговорах они затронут не совсем стандартные темы и обсудят вопросы, которые сложно представить в других диалогах. Шоу наполнено искрометным и саркастичным юмором и отличается своим необычным подходом к гостям.