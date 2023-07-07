Menu
Avtoritety (2023), season 1

Title Сезон 1
Season premiere 7 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 11
Runtime 9 hours 10 minutes
"Avtoritety" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Авторитеты» собраны 12 реальных историй, посвященных «королям» преступного мира России после распада СССР. Так называемые «лихие 90-е» стали удивительным политическим, экономическим и культурным феноменом на границе эпох. Эти годы породили множество громких и пугающих имен – киллеров, руководителей ОПГ, нечистых на руки чиновников, кровавых бизнесменов, воров в законе и прочих криминальных элементов. Одной из таких «легенд» стал Алексей Шерстобитов, который ныне отбывает пожизненное заключение в местах лишения свободы. Он убил 12 человек, включая бизнесмена Отари Квантришвили и ресторатора Иосифа Глоцера.

Серия 1
Season 1 Episode 1
7 July 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 July 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 July 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 July 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
4 August 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
11 August 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
14 August 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
15 August 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
16 August 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
17 August 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
18 August 2023
