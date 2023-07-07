В 1-м сезоне сериала «Авторитеты» собраны 12 реальных историй, посвященных «королям» преступного мира России после распада СССР. Так называемые «лихие 90-е» стали удивительным политическим, экономическим и культурным феноменом на границе эпох. Эти годы породили множество громких и пугающих имен – киллеров, руководителей ОПГ, нечистых на руки чиновников, кровавых бизнесменов, воров в законе и прочих криминальных элементов. Одной из таких «легенд» стал Алексей Шерстобитов, который ныне отбывает пожизненное заключение в местах лишения свободы. Он убил 12 человек, включая бизнесмена Отари Квантришвили и ресторатора Иосифа Глоцера.