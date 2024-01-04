В 1-м сезоне сериала «Подземелье вкусностей» действие происходит в фэнтезийном мире, где бесстрашные путешественники исследуют необъятную систему подземелий, населенную разнообразными чудовищами. Один из таких отрядов возглавляет искатель приключений и воин Лайос Торден. С ним идут его сестра-маг Фалин, полуэльфийка Марсилла Донато, гном Чилчак Тимс и еще несколько разномастных героев. В одном из залов подземелья они натыкаются на дракона, которого им не удается победить. Монстр проглатывает Фалин, а выжившие убегают. Они решают вернуться и достать ее из драконьего желудка, но их запасы еды на исходе. Поэтому им придется охотиться на чудовищ.