Delicious in Dungeon 2024, season 1

Delicious in Dungeon season 1 poster
Dungeon meshi
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 24
Runtime 9 hours 36 minutes
"Delicious in Dungeon" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Подземелье вкусностей» действие происходит в фэнтезийном мире, где бесстрашные путешественники исследуют необъятную систему подземелий, населенную разнообразными чудовищами. Один из таких отрядов возглавляет искатель приключений и воин Лайос Торден. С ним идут его сестра-маг Фалин, полуэльфийка Марсилла Донато, гном Чилчак Тимс и еще несколько разномастных героев. В одном из залов подземелья они натыкаются на дракона, которого им не удается победить. Монстр проглатывает Фалин, а выжившие убегают. Они решают вернуться и достать ее из драконьего желудка, но их запасы еды на исходе. Поэтому им придется охотиться на чудовищ.

Delicious in Dungeon List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
4 January 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 January 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 January 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 January 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 February 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 February 2024
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 February 2024
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 February 2024
Episode 9
Season 1 Episode 9
29 February 2024
Episode 10
Season 1 Episode 10
7 March 2024
Episode 11
Season 1 Episode 11
14 March 2024
Episode 12
Season 1 Episode 12
21 March 2024
Episode 13
Season 1 Episode 13
28 March 2024
Episode 14
Season 1 Episode 14
4 April 2024
Episode 15
Season 1 Episode 15
11 April 2024
Episode 16
Season 1 Episode 16
18 April 2024
Episode 17
Season 1 Episode 17
25 April 2024
Episode 18
Season 1 Episode 18
2 May 2024
Episode 19
Season 1 Episode 19
9 May 2024
Episode 20
Season 1 Episode 20
16 May 2024
Episode 21
Season 1 Episode 21
23 May 2024
Episode 22
Season 1 Episode 22
30 May 2024
Episode 23
Season 1 Episode 23
6 June 2024
Episode 24
Season 1 Episode 24
13 June 2024
