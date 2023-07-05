В 1-м сезоне сериала «Счастливый брак» Мие Саймори никогда не была избалована судьбой. В семье, где все наделены суперспособностями, она воспринимается как простая обслуга. На протяжении долгих лет девушка, вечно опустив глаза, позволяла помыкать собой. Судьба, думала героиня, окрашена для нее в черный цвет. Внезапно ей сообщили, что ее собираются отдать замуж за военного по имени Киека Кудо. Он прослыл таким беспощадным человеком, что все претендентки на его руку и сердце сбежали в ужасе. Однако после того, как Мие ближе пообщалась с мужчиной, она поняла, что под этой маской скрывается доброе сердце.