Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Watashi no Shiawase na Kekkon 2023, season 1

Watashi no Shiawase na Kekkon season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Watashi no Shiawase na Kekkon Seasons Season 1

Watashi no Shiawase na Kekkon 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Watashi no Shiawase na Kekkon" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Счастливый брак» Мие Саймори никогда не была избалована судьбой. В семье, где все наделены суперспособностями, она воспринимается как простая обслуга. На протяжении долгих лет девушка, вечно опустив глаза, позволяла помыкать собой. Судьба, думала героиня, окрашена для нее в черный цвет. Внезапно ей сообщили, что ее собираются отдать замуж за военного по имени Киека Кудо. Он прослыл таким беспощадным человеком, что все претендентки на его руку и сердце сбежали в ужасе. Однако после того, как Мие ближе пообщалась с мужчиной, она поняла, что под этой маской скрывается доброе сердце.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
7.6 IMDb
Write review
Watashi no Shiawase na Kekkon List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 July 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
12 July 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 July 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
26 July 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
2 August 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
9 August 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
16 August 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
23 August 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
30 August 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
6 September 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
13 September 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
20 September 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more