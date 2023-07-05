Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Следующая жертва" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Мой счастливый брак
Киноафиша Сериалы Мой счастливый брак Сезоны Сезон 1

Watashi no Shiawase na Kekkon 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мой счастливый брак»

В 1-м сезоне сериала «Счастливый брак» Мие Саймори никогда не была избалована судьбой. В семье, где все наделены суперспособностями, она воспринимается как простая обслуга. На протяжении долгих лет девушка, вечно опустив глаза, позволяла помыкать собой. Судьба, думала героиня, окрашена для нее в черный цвет. Внезапно ей сообщили, что ее собираются отдать замуж за военного по имени Киека Кудо. Он прослыл таким беспощадным человеком, что все претендентки на его руку и сердце сбежали в ужасе. Однако после того, как Мие ближе пообщалась с мужчиной, она поняла, что под этой маской скрывается доброе сердце.

Список серий сериала Мой счастливый брак График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 июля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 июля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 августа 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 августа 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
16 августа 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
23 августа 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
30 августа 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
6 сентября 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
13 сентября 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
20 сентября 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше