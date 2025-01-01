Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kiborg 2024, season 1

Kiborg season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kiborg Seasons Season 1

Kiborg 16+
Title Сезон 1
"Kiborg" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Киборг» в центре событий оказываются люди, которые в той или иной жизненной ситуации получили травму конечностей и вынуждены жить с протезами. Регулярно герои сталкиваются с огромным количеством трудностей. Проект состоит из трех эпизодов, каждый из которых открывает много нового о протезировании и различных сторонах жизни людей, которые имеют роботизированные конечности. Они расскажут, как приспосабливались к новым реалиям, проходили физическую и психологическую адаптацию к своему измененному телу – а также дадут ценные советы героям, которым только предстоит пройти этот путь.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
Kiborg List of episodes TV series release schedule
Season 1
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more