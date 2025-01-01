В 1-м сезоне сериала «Киборг» в центре событий оказываются люди, которые в той или иной жизненной ситуации получили травму конечностей и вынуждены жить с протезами. Регулярно герои сталкиваются с огромным количеством трудностей. Проект состоит из трех эпизодов, каждый из которых открывает много нового о протезировании и различных сторонах жизни людей, которые имеют роботизированные конечности. Они расскажут, как приспосабливались к новым реалиям, проходили физическую и психологическую адаптацию к своему измененному телу – а также дадут ценные советы героям, которым только предстоит пройти этот путь.