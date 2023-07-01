В 1-м сезоне сериала «Крайняя необходимость» Маша Кузнецова работает в скорой помощи и слывет добросовестным медиком. Коллеги и пациенты ценят девушку за профессионализм. Парень главной героини работает водителем. Однажды он хочет позаимствовать машину, чтобы помочь приятелю с переездом. Маше затея не нравится, но она уступает. Спустя некоторое время поступает срочный звонок – у местного предпринимателя случился приступ. Маша не успевает помочь пациенту, и он умирает. Семья погибшего отправляется в полицейский участок, чтобы заявить на девушку. Следователь Киреев хочет во всем разобраться. Слава отказывается брать вину на себя.