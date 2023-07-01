Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Krajnyaya neobhodimost 2023, season 1

Krajnyaya neobhodimost season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Krajnyaya neobhodimost Seasons Season 1

Krajnyaya neobhodimost 12+
Title Сезон 1
Season premiere 1 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Krajnyaya neobhodimost" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Крайняя необходимость» Маша Кузнецова работает в скорой помощи и слывет добросовестным медиком. Коллеги и пациенты ценят девушку за профессионализм. Парень главной героини работает водителем. Однажды он хочет позаимствовать машину, чтобы помочь приятелю с переездом. Маше затея не нравится, но она уступает. Спустя некоторое время поступает срочный звонок – у местного предпринимателя случился приступ. Маша не успевает помочь пациенту, и он умирает. Семья погибшего отправляется в полицейский участок, чтобы заявить на девушку. Следователь Киреев хочет во всем разобраться. Слава отказывается брать вину на себя.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Krajnyaya neobhodimost" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 July 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 July 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 July 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 July 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more