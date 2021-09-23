Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nelyubimyj moj 2021, season 1

Nelyubimyj moj season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Nelyubimyj moj Seasons Season 1

Nelyubimyj moj 16+
Title Сезон 1
Season premiere 23 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
"Nelyubimyj moj" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Нелюбимый мой» молодые супруги Дмитрий и Анна несчастливы вместе. Они поженились слишком рано, еще в университетские годы, и совместная жизнь дается им с трудом. Тем более что женщина преуспевает в работе, а вот карьерный рост ее мужа продвигается медленно, и он очень переживает из-за этого «унижения». Кроме того, Аня постоянно ревнует возлюбленного к его многочисленным поклонницам. Однако она готова смириться со всеми неурядицами, когда узнает, что у них скоро появится малыш. Но не успевает она поделиться с Димой радостной новостью, как видит его с любовницей. Как теперь поступить беременной и преданной супруге?

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Nelyubimyj moj" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 September 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 September 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 September 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 September 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more