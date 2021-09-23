В 1-м сезоне сериала «Нелюбимый мой» молодые супруги Дмитрий и Анна несчастливы вместе. Они поженились слишком рано, еще в университетские годы, и совместная жизнь дается им с трудом. Тем более что женщина преуспевает в работе, а вот карьерный рост ее мужа продвигается медленно, и он очень переживает из-за этого «унижения». Кроме того, Аня постоянно ревнует возлюбленного к его многочисленным поклонницам. Однако она готова смириться со всеми неурядицами, когда узнает, что у них скоро появится малыш. Но не успевает она поделиться с Димой радостной новостью, как видит его с любовницей. Как теперь поступить беременной и преданной супруге?