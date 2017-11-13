В 1-м сезоне сериала «Страсть» параллельно развиваются несколько не связанных друг с другом историй о неуместных, но неконтролируемых чувствах. Юная студентка заводит роман с преподавателем, который старше нее вдвое и к тому же давно и счастливо женат. Тем временем успешный предприниматель женится на старшей дочери своего бизнес-партнера, но неожиданно влюбляется в младшую и рискует ради нее всем, что имеет. А молодая вдова сразу после похорон супруга безнадежно привязывается к оперуполномоченному, который готов обвинить ее в убийстве и упрятать за решетку. Несмотря на безнадежность ситуаций, герои не могут отказаться от своих избранников.