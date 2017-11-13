Menu
Strast season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Strast Seasons Season 1

Strast 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 30
Runtime 13 hours 30 minutes
"Strast" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Страсть» параллельно развиваются несколько не связанных друг с другом историй о неуместных, но неконтролируемых чувствах. Юная студентка заводит роман с преподавателем, который старше нее вдвое и к тому же давно и счастливо женат. Тем временем успешный предприниматель женится на старшей дочери своего бизнес-партнера, но неожиданно влюбляется в младшую и рискует ради нее всем, что имеет. А молодая вдова сразу после похорон супруга безнадежно привязывается к оперуполномоченному, который готов обвинить ее в убийстве и упрятать за решетку. Несмотря на безнадежность ситуаций, герои не могут отказаться от своих избранников.

"Strast" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Противостояние
Season 1 Episode 1
13 November 2017
Надежда на счастье
Season 1 Episode 2
13 November 2017
Любовь с первого взгляда
Season 1 Episode 3
14 November 2017
Беглянка
Season 1 Episode 4
14 November 2017
Мужская работа
Season 1 Episode 5
15 November 2017
Лучшие подруги
Season 1 Episode 6
15 November 2017
Служебный роман
Season 1 Episode 7
16 November 2017
20 лет спустя
Season 1 Episode 8
16 November 2017
Подозреваемая
Season 1 Episode 9
20 November 2017
Шеф
Season 1 Episode 10
20 November 2017
Двойной обман
Season 1 Episode 11
21 November 2017
Пропавшая горничная
Season 1 Episode 12
21 November 2017
Наваждение
Season 1 Episode 13
22 November 2017
Детектор верности
Season 1 Episode 14
22 November 2017
Капитанская дочка
Season 1 Episode 15
23 November 2017
Русская жена
Season 1 Episode 16
23 November 2017
Отчий дом
Season 1 Episode 17
27 November 2017
Роман в письмах
Season 1 Episode 18
27 November 2017
Нелёгкое счастье
Season 1 Episode 19
28 November 2017
Провинциальный роман
Season 1 Episode 20
28 November 2017
Соль, перец, шоколад
Season 1 Episode 21
29 November 2017
Няня
Season 1 Episode 22
29 November 2017
Новое начало
Season 1 Episode 23
30 November 2017
Обида
Season 1 Episode 24
30 November 2017
Стажировка
Season 1 Episode 25
4 December 2017
Всё сложно
Season 1 Episode 26
4 December 2017
Селфи
Season 1 Episode 27
5 December 2017
Похищение
Season 1 Episode 28
5 December 2017
Переменить судьбу
Season 1 Episode 29
6 December 2017
Восемь лет лжи
Season 1 Episode 30
6 December 2017
