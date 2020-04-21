В 1-м сезоне сериала «Выбирая себя» Ольга является супругой главы государственной корпорации Кирилла Смирнова. Она воспитывает двоих детей. Однажды сын Оли и Кирилла убегает в парке, а женщина по имени Мария помогает ей найти мальчика. Ольга берет ее к себе на работу няней. Постепенно женщины сближаются, и Оля уже видит в Маше свою подругу. Все выясняется, когда она видит, что Маша посвящает много времени не только детям, но и главе семьи… Вскоре оказывается, что Мария не та, за кого выдавала себя, а жизни Ольги и ее семьи угрожает опасность. Главная героиня понимает, что в прошлом Мария и Кирилл уже были знакомы.