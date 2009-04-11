Menu
Pervaya popytka 2009, season 1

Pervaya popytka season 1 poster
Pervaya popytka 16+
Title Сезон 1
Season premiere 11 April 2009
Production year 2009
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Pervaya popytka" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Первая попытка» 45-летняя Мара Александрова получает от своего врача страшный диагноз. Ее болезнь не подлежит лечению, можно только постараться продлить свои годы, избегая стрессов и получая положительные эмоции. Но вот беда: нынешняя жизнь Мары вовсе не способствует позитивному мышлению. В своем немалом возрасте она совершенно одинока. Бывшие друзья и любовники давно от нее отвернулись, денежные запасы иссякли, а любимая работа подвела. Но самое страшное – то, что женщина сама поставила себя в такое положение, отталкивая всех, кто ее любил. Теперь ей дается последний шанс исправить свои ошибки.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.7 IMDb
"Pervaya popytka" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
11 April 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 April 2009
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 April 2009
Серия 4
Season 1 Episode 4
11 April 2009
TV series release schedule
