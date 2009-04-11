В 1-м сезоне сериала «Первая попытка» 45-летняя Мара Александрова получает от своего врача страшный диагноз. Ее болезнь не подлежит лечению, можно только постараться продлить свои годы, избегая стрессов и получая положительные эмоции. Но вот беда: нынешняя жизнь Мары вовсе не способствует позитивному мышлению. В своем немалом возрасте она совершенно одинока. Бывшие друзья и любовники давно от нее отвернулись, денежные запасы иссякли, а любимая работа подвела. Но самое страшное – то, что женщина сама поставила себя в такое положение, отталкивая всех, кто ее любил. Теперь ей дается последний шанс исправить свои ошибки.