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Постер к 1-му сезону сериала Первая попытка
Киноафиша Сериалы Первая попытка Сезоны Сезон 1

Pervaya popytka 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 апреля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Первая попытка»

В 1-м сезоне сериала «Первая попытка» 45-летняя Мара Александрова получает от своего врача страшный диагноз. Ее болезнь не подлежит лечению, можно только постараться продлить свои годы, избегая стрессов и получая положительные эмоции. Но вот беда: нынешняя жизнь Мары вовсе не способствует позитивному мышлению. В своем немалом возрасте она совершенно одинока. Бывшие друзья и любовники давно от нее отвернулись, денежные запасы иссякли, а любимая работа подвела. Но самое страшное – то, что женщина сама поставила себя в такое положение, отталкивая всех, кто ее любил. Теперь ей дается последний шанс исправить свои ошибки.

Список серий 1-го сезона сериала «Первая попытка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 апреля 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 апреля 2009
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 апреля 2009
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 апреля 2009
График выхода всех сериалов
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