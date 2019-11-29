Menu
Menya zovut Sasha 2019, season 1

Menya zovut Sasha 16+
Title Сезон 1
Season premiere 29 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
"Menya zovut Sasha" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Меня зовут Саша» Саша рассталась со своим женатым любовником, от которого забеременела. Она отправилась в Москву, где познакомилась с обаятельными молодыми людьми. Спустя некоторое время компания новых знакомых попала в аварию. Вера скончалась, а Мишу и Сашу в Вериной куртке отправили в одну клинику. Когда Саша очнулась, ей сообщили, что Миша не пришел в сознание, а ее все принимают за погибшую Веру. Саше необходимо принять непростое решение: раскрыть свою личность или заимствовать чужую. Но как отреагирует Миша, когда очнется и обнаружит случайную попутчицу?..

"Menya zovut Sasha" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
29 November 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
29 November 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 November 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
29 November 2019
TV series release schedule
