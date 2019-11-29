В 1-м сезоне сериала «Меня зовут Саша» Саша рассталась со своим женатым любовником, от которого забеременела. Она отправилась в Москву, где познакомилась с обаятельными молодыми людьми. Спустя некоторое время компания новых знакомых попала в аварию. Вера скончалась, а Мишу и Сашу в Вериной куртке отправили в одну клинику. Когда Саша очнулась, ей сообщили, что Миша не пришел в сознание, а ее все принимают за погибшую Веру. Саше необходимо принять непростое решение: раскрыть свою личность или заимствовать чужую. Но как отреагирует Миша, когда очнется и обнаружит случайную попутчицу?..