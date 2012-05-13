Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Moj lyubimyj genij 2012, season 1

Moj lyubimyj genij season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Moj lyubimyj genij Seasons Season 1

Moj lyubimyj genij 12+
Title Сезон 1
Season premiere 13 May 2012
Production year 2012
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Moj lyubimyj genij" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мой любимый гений» Надя работает продавцом в провинциальном магазинчике. Все свое свободное время девушка посвящает своему молодому человеку. Она уверена, что Влад является настоящим гением, который в будущем прославится в качестве великого научного деятеля. Когда он решается поехать в Москву, чтобы заявить о себе в научном сообществе, девушка едет за ним. Она готова поддерживать любимого человека до конца, однако в скором времени начинает сомневаться в нем. По всей видимости, рядом с ней не столько одаренный, сколько опасный человек, который не остановится ни перед чем ради собственных целей…

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.6 IMDb
Write review
"Moj lyubimyj genij" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 May 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 May 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 May 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 May 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more