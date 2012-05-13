В 1-м сезоне сериала «Мой любимый гений» Надя работает продавцом в провинциальном магазинчике. Все свое свободное время девушка посвящает своему молодому человеку. Она уверена, что Влад является настоящим гением, который в будущем прославится в качестве великого научного деятеля. Когда он решается поехать в Москву, чтобы заявить о себе в научном сообществе, девушка едет за ним. Она готова поддерживать любимого человека до конца, однако в скором времени начинает сомневаться в нем. По всей видимости, рядом с ней не столько одаренный, сколько опасный человек, который не остановится ни перед чем ради собственных целей…