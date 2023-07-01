В 1-м сезоне сериала «Дом Светофоровых» в центре событий оказывается большая российская семья с тремя поколениями, которая тесно связана с правилами дорожного движения. Дело в том, что дедушка Степан Иванович Светофоров – инспектор ГИБДД, а его супруга проводит экскурсии в музее Государственной автоинспекции. Неудивительно, что их сын Семен и его жена Светлана растят троих детей в строгом соблюдении ПДД. Младший сын Светофоровых даже помогает деду вести новомодный блог для молодого поколения. Благодаря их усилиям дети и подростки с ранних лет узнают все самое важное о движении на дороге и не попадают в аварии.