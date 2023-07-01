Menu
Dom Svetoforovyh season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Dom Svetoforovyh Seasons Season 1

Dom Svetoforovyh 6+
Title Сезон 1
Season premiere 1 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 6 hours 24 minutes
"Dom Svetoforovyh" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дом Светофоровых» в центре событий оказывается большая российская семья с тремя поколениями, которая тесно связана с правилами дорожного движения. Дело в том, что дедушка Степан Иванович Светофоров – инспектор ГИБДД, а его супруга проводит экскурсии в музее Государственной автоинспекции. Неудивительно, что их сын Семен и его жена Светлана растят троих детей в строгом соблюдении ПДД. Младший сын Светофоровых даже помогает деду вести новомодный блог для молодого поколения. Благодаря их усилиям дети и подростки с ранних лет узнают все самое важное о движении на дороге и не попадают в аварии.

"Dom Svetoforovyh" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 July 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 July 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 July 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 July 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
22 July 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
29 July 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
5 August 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
12 August 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
19 August 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
26 August 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
2 September 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
9 September 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
16 September 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
23 September 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
30 September 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
7 October 2023
