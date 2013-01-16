Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Angel v serdce season 1 watch online

Angel v serdce season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Angel v serdce Seasons Season 1

Angel v serdce 12+
Title Сезон 1
Season premiere 16 January 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 28 minutes
"Angel v serdce" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ангел в сердце» в обычной советской школе отмечают выпускной. Красавица Ксения и талантливый паренек Петр танцуют только друг с другом, и никто из одноклассников не сомневается: у этих двоих не за горами свадьба, детишки и безоблачное будущее. Но судьба вносит в их роман свои коррективы. Родители Ксюши оказываются в тяжелой ситуации. Отца, руководящего крупным строительным трестом, обвиняют в серьезном преступлении. Единственная возможность спасти его от тюрьмы – попросить помощи у маминого знакомого, партийного деятеля Григория Дмитриевича. Тот и рад помочь, но с одним условием: Ксюша станет женой его сына.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5 IMDb
Write review
"Angel v serdce" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 January 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 January 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 January 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 January 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more