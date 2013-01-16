В 1-м сезоне сериала «Ангел в сердце» в обычной советской школе отмечают выпускной. Красавица Ксения и талантливый паренек Петр танцуют только друг с другом, и никто из одноклассников не сомневается: у этих двоих не за горами свадьба, детишки и безоблачное будущее. Но судьба вносит в их роман свои коррективы. Родители Ксюши оказываются в тяжелой ситуации. Отца, руководящего крупным строительным трестом, обвиняют в серьезном преступлении. Единственная возможность спасти его от тюрьмы – попросить помощи у маминого знакомого, партийного деятеля Григория Дмитриевича. Тот и рад помочь, но с одним условием: Ксюша станет женой его сына.