Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Grigorij R. season 1 watch online

Grigorij R. season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Grigorij R. Seasons Season 1

Grigorij R. 12+
Title Сезон 1
Season premiere 27 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Grigorij R." season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Григорий Р.» в центре событий один из самых неоднозначных и таинственных героев российской истории. В народе его даже окрестили «черным монахом». Многие и правда считали Распутина демоническим персонажем, обладающим сверхъестественными способностями, с помощью которых он сумел из простого крестьянина дорасти до советника царя. Следователь Генрих Иванович Свиттен пытается разобраться с обстоятельствами гибели старца. Сначала он преследует единственную цель – опорочить его жизнь и поступки. Но чем дальше Свиттен погружается в материалы дела, тем двойственнее становится его мнение насчет Распутина.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
6.9 IMDb
Write review
"Grigorij R." season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 October 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 October 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 October 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 October 2014
Серия 5
Season 1 Episode 5
29 October 2014
Серия 6
Season 1 Episode 6
29 October 2014
Серия 7
Season 1 Episode 7
30 October 2014
Серия 8
Season 1 Episode 8
30 October 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more