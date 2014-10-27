В 1-м сезоне сериала «Григорий Р.» в центре событий один из самых неоднозначных и таинственных героев российской истории. В народе его даже окрестили «черным монахом». Многие и правда считали Распутина демоническим персонажем, обладающим сверхъестественными способностями, с помощью которых он сумел из простого крестьянина дорасти до советника царя. Следователь Генрих Иванович Свиттен пытается разобраться с обстоятельствами гибели старца. Сначала он преследует единственную цель – опорочить его жизнь и поступки. Но чем дальше Свиттен погружается в материалы дела, тем двойственнее становится его мнение насчет Распутина.