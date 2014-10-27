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Постер к 1-му сезону сериала Григорий Р.
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Киноафиша Сериалы Григорий Р. Сезоны Сезон 1

Grigorij R. 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Григорий Р.»

В 1-м сезоне сериала «Григорий Р.» в центре событий один из самых неоднозначных и таинственных героев российской истории. В народе его даже окрестили «черным монахом». Многие и правда считали Распутина демоническим персонажем, обладающим сверхъестественными способностями, с помощью которых он сумел из простого крестьянина дорасти до советника царя. Следователь Генрих Иванович Свиттен пытается разобраться с обстоятельствами гибели старца. Сначала он преследует единственную цель – опорочить его жизнь и поступки. Но чем дальше Свиттен погружается в материалы дела, тем двойственнее становится его мнение насчет Распутина.

Список серий 1-го сезона сериала «Григорий Р.» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 октября 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 октября 2014
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 октября 2014
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
29 октября 2014
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
30 октября 2014
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
30 октября 2014
График выхода всех сериалов
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