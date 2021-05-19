Menu
Mokpyoga Saengkyeossda season 1 watch online

Mokpyoga Saengkyeossda season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mokpyoga Saengkyeossda Seasons Season 1

Mokpyoga Saengkyeossda 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 40 minutes
"Mokpyoga Saengkyeossda" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «У меня есть цель» молодая девушка, которую зовут Ли Со Хен, привыкла сама о себе заботиться. Ей не удалось получить даже среднего образования, поэтому на жизнь она зарабатывает чаще всего незаконными методами. Героиня профессионально овладела искусством грабежа. Она одержима желанием отомстить всему миру за свою неудавшуюся жизнь. Ли Со Хен подстраивает свое знакомство с молодым парнем, который является владельцем ресторана. Его бизнес процветает. Девушка собирается подчинить себе его волю и заставить выполнять все ее желания. Однако неожиданно для себя она сама влюбляется в него.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.8 IMDb
"Mokpyoga Saengkyeossda" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
19 May 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
20 May 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
26 May 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
27 May 2021
TV series release schedule
