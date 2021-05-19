В 1-м сезоне сериала «У меня есть цель» молодая девушка, которую зовут Ли Со Хен, привыкла сама о себе заботиться. Ей не удалось получить даже среднего образования, поэтому на жизнь она зарабатывает чаще всего незаконными методами. Героиня профессионально овладела искусством грабежа. Она одержима желанием отомстить всему миру за свою неудавшуюся жизнь. Ли Со Хен подстраивает свое знакомство с молодым парнем, который является владельцем ресторана. Его бизнес процветает. Девушка собирается подчинить себе его волю и заставить выполнять все ее желания. Однако неожиданно для себя она сама влюбляется в него.