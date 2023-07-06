Menu
My Adventures with Superman 2023, season 1

My Adventures with Superman season 1 poster
Kinoafisha TV Shows My Adventures with Superman Seasons Season 1

My Adventures with Superman
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"My Adventures with Superman" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мои приключения с Суперменом» главным героем является двадцатилетний Кларк Кент, который неожиданно узнает, что является обладателем суперсилы. Кларк Кент встречает на своем пути амбициозную журналистку по имени Лоис Лейн, которая работает в газете Daily Planet, а также начинающего, но очень перспективного фотографа Джимми Олсена. Кларк создает собственный образ Супермена и превращается в тайного героя Метрополиса. Он надевает маску, чтобы оставаться инкогнито. Троим героям еще предстоит раскрыть свои силы в полной мере и выяснить, на что они способны. Их ожидает множество захватывающих приключений.

7.6 IMDb
My Adventures with Superman List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Adventures of a Normal Man
Season 1 Episode 1
6 July 2023
My Interview With Superman
Season 1 Episode 2
6 July 2023
Let's Go To Ivo Tower, You Say
Season 1 Episode 3
13 July 2023
Let's Go To Ivo Tower, You Say
Season 1 Episode 4
20 July 2023
You Will Believe A Man Can Lie
Season 1 Episode 5
27 July 2023
My Adventures With Mad Science
Season 1 Episode 6
3 August 2023
Kiss Kiss Fall In Portal
Season 1 Episode 7
10 August 2023
Zero Day (1)
Season 1 Episode 8
17 August 2023
Zero Day (2)
Season 1 Episode 9
24 August 2023
Hearts of the Fathers
Season 1 Episode 10
31 August 2023
