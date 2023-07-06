В 1-м сезоне сериала «Мои приключения с Суперменом» главным героем является двадцатилетний Кларк Кент, который неожиданно узнает, что является обладателем суперсилы. Кларк Кент встречает на своем пути амбициозную журналистку по имени Лоис Лейн, которая работает в газете Daily Planet, а также начинающего, но очень перспективного фотографа Джимми Олсена. Кларк создает собственный образ Супермена и превращается в тайного героя Метрополиса. Он надевает маску, чтобы оставаться инкогнито. Троим героям еще предстоит раскрыть свои силы в полной мере и выяснить, на что они способны. Их ожидает множество захватывающих приключений.