В 1-м сезоне сериала «Расплата за счастье» в семье Ковалевых царят любовь, мир и взаимопонимание. У них есть загородный дом и успешный бизнес. Муж неплохо зарабатывает, дети слушаются, а мать Елена ведет хозяйство. Но однажды она случайно становится виновницей ДТП, сбив на улице незнакомую девушку. Лена делает все возможное, чтобы загладить свою вину. Она едет вместе с жертвой аварии Настей в больницу и оплачивает ее лечение. Та прощает женщину и становится ее подругой. Лена предлагает одинокой и бедной Насте пожить вместе со своей семьей. Но постепенно она начинает замечать, что это решение повлияло на всех домочадцев не лучшим образом…