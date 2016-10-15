Menu
Russian
Rasplata za schaste 2016, season 1

Rasplata za schaste season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Rasplata za schaste Seasons Season 1

Rasplata za schaste 12+
Title Сезон 1
Season premiere 15 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
"Rasplata za schaste" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Расплата за счастье» в семье Ковалевых царят любовь, мир и взаимопонимание. У них есть загородный дом и успешный бизнес. Муж неплохо зарабатывает, дети слушаются, а мать Елена ведет хозяйство. Но однажды она случайно становится виновницей ДТП, сбив на улице незнакомую девушку. Лена делает все возможное, чтобы загладить свою вину. Она едет вместе с жертвой аварии Настей в больницу и оплачивает ее лечение. Та прощает женщину и становится ее подругой. Лена предлагает одинокой и бедной Насте пожить вместе со своей семьей. Но постепенно она начинает замечать, что это решение повлияло на всех домочадцев не лучшим образом…

Series rating

"Rasplata za schaste" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 October 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 October 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 October 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 October 2016
TV series release schedule
