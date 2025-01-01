В 1-м сезоне сериала «Посредник» на Землю вторгается враждебно настроенная инопланетная раса. Сперва в небе зависает огромный черный шар – космический корабль. Долгое время человечество ждет атаки, но ничего не происходит. Люди слишком поздно понимают, что на самом деле война давно ведется, только на незримом фронте. Загадочное инопланетное изобретение под названием Посредник незаметно вживляется в сознание, заставляя любое мыслящее существо подчиняться своей воле. Кодовая фраза для всех зараженных – «Здесь красивая местность». Но инженер Замятин находит погрешность Посредника: его влиянию неподвластны психбольные и дети.