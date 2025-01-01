Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Posrednik 1990, season 1

Posrednik season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Posrednik Seasons Season 1

Posrednik 12+
Title Сезон 1
Season premiere 22 December 1990
Production year 1990
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 42 minutes
"Posrednik" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Посредник» на Землю вторгается враждебно настроенная инопланетная раса. Сперва в небе зависает огромный черный шар – космический корабль. Долгое время человечество ждет атаки, но ничего не происходит. Люди слишком поздно понимают, что на самом деле война давно ведется, только на незримом фронте. Загадочное инопланетное изобретение под названием Посредник незаметно вживляется в сознание, заставляя любое мыслящее существо подчиняться своей воле. Кодовая фраза для всех зараженных – «Здесь красивая местность». Но инженер Замятин находит погрешность Посредника: его влиянию неподвластны психбольные и дети.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.9 IMDb
Write review
"Posrednik" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1 Episode 1
22 December 1990
Серия 02
Season 1 Episode 2
22 December 1990
Серия 03
Season 1 Episode 3
22 December 1990
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more