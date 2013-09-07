В 1-м сезоне сериала «Два Ивана» юный паренек Иван знакомится на занятиях по карате со своим тезкой и приводит его в гости в свою семью. Но неожиданно знакомство с однокашником сына приводит его мать Ольгу в ужас. Выясняется, что оба Ивана имеют общую историю появления на свет. Когда-то Оля любила солдата Ваню Захарова, но после дембеля тому по неловкой случайности пришлось жениться на дочери участкового Татьяне. В итоге бывшие возлюбленные не виделись на протяжении 19 лет. У обеих пар родились сыновья. Обоих назвали Иванами. Но, что самое главное, родным отцом обоих мальчиков является Захаров.