Dva Ivana 2013, season 1

Title Сезон 1
Season premiere 7 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Dva Ivana" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Два Ивана» юный паренек Иван знакомится на занятиях по карате со своим тезкой и приводит его в гости в свою семью. Но неожиданно знакомство с однокашником сына приводит его мать Ольгу в ужас. Выясняется, что оба Ивана имеют общую историю появления на свет. Когда-то Оля любила солдата Ваню Захарова, но после дембеля тому по неловкой случайности пришлось жениться на дочери участкового Татьяне. В итоге бывшие возлюбленные не виделись на протяжении 19 лет. У обеих пар родились сыновья. Обоих назвали Иванами. Но, что самое главное, родным отцом обоих мальчиков является Захаров.

"Dva Ivana" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 September 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 September 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 September 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 September 2013
TV series release schedule
