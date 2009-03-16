В 1-м сезоне сериала «Доярка из Хацапетовки – 2: Вызов судьбе» в центре событий вновь оказывается простая девушка Катя родом из отдаленного российского села Хацапетовка. Пережив множество несчастий и испытаний, она наконец находит свое счастье. Катя замужем за возлюбленным Димой и ждет от него ребенка. Но семья мужчины не одобряет такую простую безродную невестку. Ситуация усугубляется, когда Дмитрий обвиняет жену в романе со своим бывшим другом. Ревность и влияние отца застилают ему глаза, и он решает развестись. Расстроенная беременная девушка садится в самолет до Франции, но лайнер разбивается. Катя выживает, однако все считают ее погибшей.