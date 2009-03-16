Menu
Doyarka iz Hacapetovki 2: Vyzov sudbe 2006 - 2009, season 1

Doyarka iz Hacapetovki 2: Vyzov sudbe 12+
Title Сезон 1
Season premiere 16 March 2009
Production year 2009
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 48 minutes
В 1-м сезоне сериала «Доярка из Хацапетовки – 2: Вызов судьбе» в центре событий вновь оказывается простая девушка Катя родом из отдаленного российского села Хацапетовка. Пережив множество несчастий и испытаний, она наконец находит свое счастье. Катя замужем за возлюбленным Димой и ждет от него ребенка. Но семья мужчины не одобряет такую простую безродную невестку. Ситуация усугубляется, когда Дмитрий обвиняет жену в романе со своим бывшим другом. Ревность и влияние отца застилают ему глаза, и он решает развестись. Расстроенная беременная девушка садится в самолет до Франции, но лайнер разбивается. Катя выживает, однако все считают ее погибшей.

0.0
Rate 0 vote
5.3 IMDb
"Doyarka iz Hacapetovki 2: Vyzov sudbe" season 1 list of episodes
Season 1
Серия 1
Season 2 Episode 1
16 March 2009
Серия 2
Season 2 Episode 2
16 March 2009
Серия 3
Season 2 Episode 3
17 March 2009
Серия 4
Season 2 Episode 4
17 March 2009
Серия 5
Season 2 Episode 5
18 March 2009
Серия 6
Season 2 Episode 6
18 March 2009
Серия 7
Season 2 Episode 7
19 March 2009
Серия 8
Season 2 Episode 8
19 March 2009
Серия 9
Season 2 Episode 9
23 March 2009
Серия 10
Season 2 Episode 10
23 March 2009
Серия 11
Season 2 Episode 11
24 March 2009
Серия 12
Season 2 Episode 12
24 March 2009
